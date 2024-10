Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan: bloccata la raccolta fondi di Michelle Comi. La sua reazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nonostante la content creatore Michelle Comi (leggete qui) abbia raggiunto l'obiettivo di 15mila euro per rifarsi il seno, l'intervento chirurgico non si farà . La piattaforma GoFundMe, infatti, ha bloccato e annullato l'operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro che avevano versato per finanziare la chirurgia plastica dell'in Milleunadonna.it - Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan: bloccata la raccolta fondi di Michelle Comi. La sua reazione Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nonostante la content creatore(leggete qui) abbia raggiunto l'obiettivo di 15mila euro peril, l'intervento chirurgico non si farà . La piattaforma GoFundMe, infatti, ha bloccato e annullato l'operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro che avevano versato per finanziare la chirurgia plastica dell'in

La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» - La reazione dell’influencer è stata di comprensibile frustrazione, ma non di rassegnazione: «Devo capire come riaprire la raccolta», ha affermato Michelle, lasciando intendere che non intende rinunciare al suo obiettivo e che proverà altre strade per finanziare l’intervento. Michelle è nota non solo per i suoi contenuti sul web, ma anche per le sue affermazioni provocatorie e le polemiche che ... (Donnapop.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - Ma ora la raccolta è stata bloccata. com/K3yqdMuLYD— Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 10, 2024 Interpellata dal Corriere della Sera Comi dichiara: «Perché le persone non dovrebbero donare anche a me se hanno tanti soldi da usare?». «Pensavo di essere stata hackerata, invece, le tante segnalazioni arrivate alla piattaforma hanno fatto sì che venissi bloccata. (Open.online)

Michelle Comi - GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno : “Devo capire come riaprirla - pensavo di esser stata hackerata” - Un’affermazione che secondo molti l’avvicina al mondo delle escort. “. Ma d’altronde lei è proprio delle polemiche che si nutre. Poi il ringraziamento: “Sono lieta di annunciarvi che è appena finita. . Ce n’è una nuova ma ferma a zero euro. Potrebbe pagarsela da sola? Certo, ma lei chiarisce: “Se ho chi mi paga tutto. (Ilfattoquotidiano.it)