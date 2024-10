Formiche.net - Vi racconto vecchi e nuovi problemi di Unifil. L’opinione di Del Monte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il fatto che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dica che la missione internazionalesia anch’essa uno “scudo umano” di Hezbollah, pone, come giustamente ha scritto su X anche il professor Germano Dottori, un dilemma: andarsene o farsi travolgere dalla guerra? Perché le azioni di Israele hanno mostrato come esso, ormai, non riconosca la missione dell’Onu lungo la “Blue Line”. La presenza diin Libano andava tutelata finché, pur a guerra tra Israele e Hezbollah in corso, riconosciuta dalle parti. Oggi non è più così. Ha scritto bene il generale Antonio Li Gobbi su Difesa Online, che “stanti tutti i limiti che le vengono imposti in relazione all’uso della forza”, una missione militare dell’Onu “può essere efficace nei confronti delle parti solo se percepita come autorevole e assolutamente imparziale”.