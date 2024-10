Ilprimatonazionale.it - “Vestiva da donna”: il delirio di una contea del Galles che vorrebbe trasformare Re Artù in un’icona Lgbt

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott – Resarebbe, almeno secondo unadel nord delche ha inserito il mitico sovrano di Camelot all’interno di una cronologia “ragionata” – si fa per dire – dedicata ai personaggi arcobaleno. Ladi Denbighshire inserisce Rein una lista di personaggiPassare al rosso scarlatto del Pendagron, che si stagliava nello stendardo die ora nella bandierae, ai vaporosi colori di un arcobaleno queer è un attimo. E sfortunatamente questa non è una battuta, dato che un simile disegno campeggia nel sito della consiglio delladi Denbighshire e della sua cronologiaq+. A spiccare in questa timeline, tra sindaci non binari e spettacoli di drag queen, è sicuramente Re, arruolato alla causa in modo del tutto inaspettato.