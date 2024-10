Ucraina, Zelensky: “Corea del Nord in guerra accanto a Russia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord entra di fatto al fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina. E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin. "Vediamo un'alleanza sempre più stretta tra la Russia e regimi come quello della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladelentra di fatto al fianco dellanellacontro l'. E' il presidente ucraino Volodymyra denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellicoalle forze di Vladimir Putin. "Vediamo un'alleanza sempre più stretta tra lae regimi come quello della

