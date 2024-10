Travolta da un mezzo pesante mentre sta attraverso: la città ricorda Paola (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è tenuta ieri sera ad Ercolano la fiaccolata in ricordo di Paola De Siato, la donna di 61 anni morta, dopo essere stata investita da un camion in località San Vito.L'autista del mezzo pesante, poi sequestrato, ha subito il ritiro della patente e a suo carico c'è una denuncia per omicidio Napolitoday.it - Travolta da un mezzo pesante mentre sta attraverso: la città ricorda Paola Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è tenuta ieri sera ad Ercolano la fiaccolata in ricordo diDe Siato, la donna di 61 anni morta, dopo essere stata investita da un camion in località San Vito.L'autista del, poi sequestrato, ha subito il ritiro della patente e a suo carico c'è una denuncia per omicidio

