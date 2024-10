Thuram recuperato, subito titolare con la Francia? L’Inter sorride – CdS (Di lunedì 14 ottobre 2024) Buone notizie per L’Inter e per la Francia: Marcus Thuram ha completamente recuperato dal problema alla caviglia subito nell’ultima sfida di campionato contro il Torino e, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a giocare titolare la sfida di Nations League. recuperato – Marcus Thuram sembra ormai aver lasciato alle spalle l’infortunio e sarà disponibile questa sera per la sfida di Nations League tra Francia e Belgio, dove potrebbe partire da titolare. Dopo un inizio di stagione straordinario con L’Inter, Thuram è pronto a dimostrare lo stesso valore anche con la maglia dei Bleus. In Serie A, l’attaccante francese sta vivendo un momento d’oro: 7 gol in 7 partite, attuale capocannoniere del campionato. In Francia diverso, parla Deschamps IL CT – Nonostante il successo e la fiducia guadagnata alL’Inter, con la Francia l’attaccante fatica ancora a trovare continuità e incisività. Inter-news.it - Thuram recuperato, subito titolare con la Francia? L’Inter sorride – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Buone notizie pere per la: Marcusha completamentedal problema alla caviglianell’ultima sfida di campionato contro il Torino e, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a giocarela sfida di Nations League.– Marcussembra ormai aver lasciato alle spalle l’infortunio e sarà disponibile questa sera per la sfida di Nations League trae Belgio, dove potrebbe partire da. Dopo un inizio di stagione straordinario conè pronto a dimostrare lo stesso valore anche con la maglia dei Bleus. In Serie A, l’attaccante francese sta vivendo un momento d’oro: 7 gol in 7 partite, attuale capocannoniere del campionato. Indiverso, parla Deschamps IL CT – Nonostante il successo e la fiducia guadagnata al, con lal’attaccante fatica ancora a trovare continuità e incisività.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fattore Conte fa sognare il Napoli e spaventa Inter e Juve - Napoli come Juventus e Chelsea nel segno di Antonio Conte? Il popolo partenopeo, col campionato pronto a ripartire dopo la pausa delle nazionali, tifa per un ritorno all'approccio subito vincente del ... (ansa.it)

Si infortuna in nazionale, ma non torna a Milano: Inzaghi è una furia - Il calciatore, partito con la squadra, si infortuna in nazionale. Ma per lui non ci sarà il rientro a Milano: Inzaghi storce il naso. (interdipendenza.net)

News Inter, Inzaghi può esultare: il titolarissimo è recuperato - Arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro, un giocatore può essere tra i titolari per la prossima giornata di campionato. (spaziointer.it)