The Bad Guy, il trailer della seconda stagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luigi Lo Cascio è di nuovo l'ex magistrato costretto a fingersi criminale per attuare la sua vendetta Wired.it - The Bad Guy, il trailer della seconda stagione Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luigi Lo Cascio è di nuovo l'ex magistrato costretto a fingersi criminale per attuare la sua vendetta

Hellbound 2 : il caos incombe nel nuovo trailer ufficiale della seconda stagione - . Ecco il trailer ufficiale in lingua originale. Netflix ha diffuso in rete il trailer della seconda stagione di Hellbound, serie che debutterà il 25 ottobre sulla piattaforma di streaming. L’avvocato Min Hyejin (Kim Hyun-joo) di Sodo, la Nuova Verità e le Arrowheads sono ulteriormente coinvolte nell’improvvisa resurrezione del presidente della Nuova Verità Jung Jinsu (Kim Sung-cheol), ... (Nerdpool.it)

The Diplomat : Keri Russell e Allison Janney si affrontano nel trailer della seconda stagione - E, a proposito, lo intendiamo in senso molto letterale. . Il suo lavoro con lo streamer rientra nell’accordo globale pluriennale che ha firmato con Netflix nel 2022. Il nuovo trailer inizia con un flashback dell’ultima scena del finale della prima stagione, in cui Hayford (Ato Essandoh) e Hal (Rufus Sewell) vengono presi di mira dall’esplosione di un’autobomba. (Cinefilos.it)

The Last Of Us 2 - svelato il teaser trailer della seconda stagione - Ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, questo secondo capitolo, dopo una prima stagione da record, torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025. Il 26 settembre, in occasione del “The Last of Us” Day, è stato rilasciato il nuovo teaser trailer della seconda stagione dell’acclamata serie tv firmata HBO. (Superguidatv.it)