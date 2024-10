Tennis, tutti i 29 numeri uno del mondo della storia: l’elenco completo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il ritiro di Novak Djokovic, alla vigilia della sfida nei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, Jannik Sinner diventa il numero uno della classifica Atp, ufficialmente da lunedì 10 giugno. L’azzurro diventa il primo numero uno italiano e il 29° della storia. Andando a ripercorrere tutti i numeri uno della storia del Tennis, Djokovic detiene il maggior totale di settimane in testa alla classifica (428), mentre Roger Federer ha più settimane consecutivamente in testa (237). Terzo per settimane in vetta è Pete Sampras (286), seguito da Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268). Sesto Rafael Nadal con 209. Completano la top ten John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) e Lleyton Hewitt (80). Dei Tennisti in attività, oltre ai già citati Djokovic e Nadal, sono stati numero uno Andy Murray (41 settimane), Carlos Alcaraz (36) e Danil Medvedev (16). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il ritiro di Novak Djokovic, alla vigiliasfida nei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, Jannik Sinner diventa il numero unoclassifica Atp, ufficialmente da lunedì 10 giugno. L’azzurro diventa il primo numero uno italiano e il 29°. Andando a ripercorrereunodel, Djokovic detiene il maggior totale di settimane in testa alla classifica (428), mentre Roger Federer ha più settimane consecutivamente in testa (237). Terzo per settimane in vetta è Pete Sampras (286), seguito da Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268). Sesto Rafael Nadal con 209. Completano la top ten John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) e Lleyton Hewitt (80). Deiti in attività, oltre ai già citati Djokovic e Nadal, sono stati numero uno Andy Murray (41 settimane), Carlos Alcaraz (36) e Danil Medvedev (16).

