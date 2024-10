Quotidiano.net - Takyon sbarca nel mercato delle experience. Lancio a Venezia

(Di lunedì 14 ottobre 2024), STARTUP italiana che ha creato il nuovo standardprenotazioni basato sulla proprietà digitale trasformando queste ultime in Tak, ossia dei beni digitali rivendibili, annuncia l’ampliamento del business: non sono più rivendibili solo le prenotazioni valide per soggiorni in hotel e strutture ricettive, ma anche quellein giornata, da poter vivere da soli o divertendosi in coppia e in compagnia. Il primo accordo che segna l’ingresso diin questo nuovoè con la società di gondolieri diInGondola: la partnership strategica tra le due realtà consente di garantire una cifra innovativa all’esperienza più suggestiva e tradizionale della laguna più visitata d’Italia: il giro in gondola. Un’esperienza che molti almeno una volta hanno provato e che offre l’opportunità di apprezzare la città da un punto di vista differente, quello dei canali.