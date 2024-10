Taiwan nuovi giochi di guerra cinesi | tra moniti e rischio escalation

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuove manovre militariintorno a. Jet e navi daattorno all'isola. E' la seconda volta in meno di cinque mesi. 'Joint Sword-2024B' è il nome in codice delle esercitazioni avviate nelle ultime ore dalla Repubblica Popolare e "concluse con successo". Sono apparse come una risposta al discorso di giovedì del L'articolodi: traproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.