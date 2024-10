Stefano De Martino scherza sulle vincite ad Affari Tuoi e replica a Striscia la notizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino è un successo. Sarebbe inutile negarlo, anche per i detrattori della prima ora che – ascolti alla mano – si sono dovuti ricredere sull’efficacia della scelta di Rai che ha deciso di affidargli uno dei programmi di punta dell’Ammiraglia praticamente a scatola chiusa. Eppure, giochi di parole a parte, il grande riscontro del conduttore di Torre Annunziata ha fatto storcere il naso al suo diretto competitor, che ora fruga nel suo archivio per mettere in dubbio l’essenza delle continue vincite in denaro del gioco dei pacchi. E sì, si tratta proprio di Striscia la notizia che adesso è tornata alla carica con uno degli argomenti che ha tenuto maggiormente banco nei primi anni 2000. La replica a Striscia la notizia di Stefano De Martino Aveva deciso di battere la strada del silenzio fino alla puntata del 13 ottobre ma poi ha cambiato rotta. Dilei.it - Stefano De Martino scherza sulle vincite ad Affari Tuoi e replica a Striscia la notizia Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovodiDeè un successo. Sarebbe inutile negarlo, anche per i detrattori della prima ora che – ascolti alla mano – si sono dovuti ricredere sull’efficacia della scelta di Rai che ha deciso di affidargli uno dei programmi di punta dell’Ammiraglia praticamente a scatola chiusa. Eppure, giochi di parole a parte, il grande riscontro del conduttore di Torre Annunziata ha fatto storcere il naso al suo diretto competitor, che ora fruga nel suo archivio per mettere in dubbio l’essenza delle continuein denaro del gioco dei pacchi. E sì, si tratta proprio dilache adesso è tornata alla carica con uno degli argomenti che ha tenuto maggiormente banco nei primi anni 2000. LaladiDeAveva deciso di battere la strada del silenzio fino alla puntata del 13 ottobre ma poi ha cambiato rotta.

