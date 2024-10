Starmer cede le Isole Chagos a Mauritius. Irritazione Usa: è un regalo alla Cina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sull'atollo di Diego Garcia c'è una grande base Usa che può "coprire" dall'Asia meridionale al Medio Oriente. Starmer cede le Isole Chagos a Mauritius. Irritazione Usa: è un regalo alla Cina InsideOver. It.insideover.com - Starmer cede le Isole Chagos a Mauritius. Irritazione Usa: è un regalo alla Cina Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sull'atollo di Diego Garcia c'è una grande base Usa che può "coprire" dall'Asia meridionale al Medio Oriente.leUsa: è unInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Keir Starmer cede le Isole Chagos a Mauritius. E Milei pregusta le sue Malvinas - Da qualche giorno la Gran Bretagna è più debole sullo scacchiere globale e ha indebolito pure gli Stati Uniti e l’occidente. L’unico paese in Europa a opporsi al nazismo, “combattendo su tutte le s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

"Un gruppo più ampio" - "Paura di una guerra nucleare". Missili a lungo raggio sulla Russia - Biden-Starmer : cosa sta per succedere - "I prossimi mesi e settimane potrebbero essere decisivi" in Ucraina, aveva avvertito Starmer. Uno scenario su cui si è già espresso il presidente russo Vladimir Putin: "In quel caso, i paesi membri della Nato entrerebbero in guerra con Mosca". Il servizio di sicurezza russo (FSB) ha annunciato ieri di aver ritirato l'accreditamento di sei diplomatici dall'ambasciata britannica a Mosca con ... (Liberoquotidiano.it)

Fake news - assalti ai migranti e centinaia di arresti : cosa succede in Regno Unito e perché Starmer ora vuole «un esercito di nuovi poliziotti» – I video - «Ci sono già stati centinaia di arresti, e alcuni degli interessati sono già comparsi in tribunale questa mattina», ha fatto sapere Starmer, garantendo che tutti i responsabili dei disordini saranno assicurati alla giustizia e faranno fronte a «condanne rapide». Qualsiasi sia la motivazione apparente, queste non sono proteste, è pura violenza e non tollereremo attacchi contro moschee o comunità ... (Open.online)