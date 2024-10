Dilei.it - Sonia Bruganelli, parla Laura Freddi: “La nostra amicizia non è andata avanti”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)non sono più amiche. A farlo sapere è stata l’ex Velina di Striscia la notizia, che in passato tanto aveva fatto scalpore per il suo legame con l’autrice e produttrice tv visto che hanno amato lo stesso uomo: Paolo Bonolis. Nonostante questo le due hanno saputo costruire un buon rapporto nel corso del tempo ma ad oggi niente di concreto le lega esono più lontane che mai. Perchénon sono più amiche Ospite di Caterina Balivo a La volta buona,ha precisato che la suaconè finita. “Lanon è, si è lasciata con Paolo Bonolis e io non sono stata invadente. Ci mandavamo messaggini ma delle casualità”, ha spiegato lain diretta tv.