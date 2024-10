"Sionisti come le SS". I pro pal scendono in piazza a Udine | La diretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) I manifestanti pro-Palestina si sono riuniti a Udine prima della partita Italia-Israele, tra cori contro una sinistra che non farebbe nulla per fermare la guerra e i cartelli contro lo Stato ebraico Ilgiornale.it - "Sionisti come le SS". I pro pal scendono in piazza a Udine | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I manifestanti pro-Palestina si sono riuniti a Udine prima della partita Italia-Israele, tra cori contro una sinistra che non farebbe nulla per fermare la guerra e i cartelli contro lo Stato ebraico

Altre notizie su.

Manovra - Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review : “A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 0 - 8% nel 2024” - La stima al ribasso è arrivata nel corso delle audizioni sul P . Bankitalia si è “scagliata contro” gli sgravi fiscali sul lavoro, assunzioni e pro spending review presenti nel nuovo Piano strutturale di Bilancio, affermando inoltre che con la manovra la “crescita del Pil si ferma allo 0,8% nel 2024”. (Ilgiornaleditalia.it)

A protestare contro Israele a Roma non c’erano buoni e cattivi - ma antisemiti e antisionisti - Hitler non avrebbe saputo dire meglio». Questo il senso della peraltro scarsina adunata rosso-bruna (già, c’era pure qualche fascista): cancellare Israele dalla faccia della terra. Eh, no, cara Elly Schlein. Schlein ha ben chiara la differenza, intendiamoci, e infatti il Partito democratico, come tutte le organizzazioni democratiche, si è tenuto ben lontano dal raduno di sabato scorso: «Il Pd non ... (Linkiesta.it)