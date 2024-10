Sfonda il parapetto con l'auto e precipita nel parcheggio condominiale: conducente ferita (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un'altra autovettura cappottata dopo l'incidente nel quale ha divelto la ringhiera di protezione del mrciapiede. Il sinistro è avvenuto in via Torelli a Perugia. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di corso Cavour.L'autovettura ha distrutto le barriere di protezione della Perugiatoday.it - Sfonda il parapetto con l'auto e precipita nel parcheggio condominiale: conducente ferita Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un'altravettura cappottata dopo l'incidente nel quale ha divelto la ringhiera di protezione del mrciapiede. Il sinistro è avvenuto in via Torelli a Perugia. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di corso Cavour.L'vettura ha distrutto le barriere di protezione della

