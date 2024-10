Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il raduno ad un mese dal via della Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A Ruka, in Finlandia, dal 29 novembre al 1° dicembre ci sarà il consueto opening stagionaledel2024-2025 di sci di: l’Italia prosegue la preparazione per il via del circuito maggiore con unche terminerà ad undal via delle gare. Il responsabile tecnico degli azzurri, Markus Cramer, ha diramato l’elenco dei dodiciper ildi Ramsau, in Austria, che si concluderà sabato 26 ottobre: chiamati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monsorno.