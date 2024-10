Liberoquotidiano.it - Sanità, associazioni tecnici sanitari: "Lauree magistrali passo in avanti"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Soddisfazione per l'introduzione delleper gli infermieri": così - in una nota - la Federazione nazionale degli Ordini deidi radiologia medica e delle professionie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Trsm e Pstrp) accoglie il provvedimento definendolo "unnella revisione della formazione universitaria delle professionie". La Federazione – si legge - esprime "apprezzamento per la nascita dellea indirizzo clinico per gli infermieri, unconcreto verso la revisione della formazione universitaria di secondo livello delle professionie. Un progetto, quello portatodalla Fnopi e i ministeri competenti, a cui sin da subito abbiamo guardato con interesse, condividendone presupposti e gli obiettivi.