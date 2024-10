Nerdpool.it - SaldaPress presenta LE LANTERNE DI NEDZU di Rui Tenreiro

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lediè un’opera avvolta in un’atmosfera notturna e misteriosa, fatta di ombre e silenzi. Il talentuoso autore Rui, nato in Mozambico e residente in Svezia, è un artista poliedrico attivo nell’ambito del fumetto, dell’illustrazione (McSweeney’s, The New Yorker Magazine e The New York Times), del cinema e dell’animazione, che con Lediha saputo creare uno stile unico, che si ispira alla raffinata sensualità delle tradizionali stampe giapponesi, ma è influenzata anche dei manga gekiga e al cinema di Yasujiro Ozu. Lediè un singolare viaggio nell’ossessione umana, un’esplorazione delle sfumature dell’amore e delle relazioni interpersonali, sospeso tra elementi di fiaba e richiami a racconti di fantasmi.