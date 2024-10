Anteprima24.it - Prima edizione del concorso fotografico nazionale “Periferie”, si premiano i vincitori

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’attenzione verso le aree marginali, l’impegno civile e politico a sostegno degli ultimi, la passione per il giornalismo e per la fotografia come possibilità di documentare e denunciare una condizione in modo da rendere possibile un riscatto e una rinascita: gli elementi che hanno caratterizzato il percorso di Ettore de Socio saranno al centro delladel” che, a due anni dalla morte, la sua famiglia ha promosso assieme all’associazione culturale “Controvento” e con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Avellino. La proclamazione deidel– i primi tre nella categoria “Open” e il primo nella categoria dedicata agli studenti degli istituti superiori – è fissata per venerdì 18 ottobre alle 17 presso il Carcere Borbonico di Avellino.