Potenza, 13, 17 e 21 anni: tre tifosi morti in un incidente. “I loro sogni risuonano nel silenzio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tre giovani tifosi di 13, 17 e 21 anni sono morti sulla Potenza-Melfi tornando dalla partita di calcio Potenza-Foggia. Indagini in corso. Avevano tredici, diciassette e ventun’anni i tre giovani tifosi rimasti vittime di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 13 ottobre, sulla Potenza-Melfi. Stavano tornando a casa dopo la partita del Foggia con il Potenza. Tragico incidente stradale sulla Potenza-Melfi, morti tre giovanissimi tifosi di 13, 17 e 21 anni (Ansa Foto) – notizie.comI tre ragazzi viaggiavano a bordo di un monovolume che si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un pullman di tifosi. Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Notizie.com - Potenza, 13, 17 e 21 anni: tre tifosi morti in un incidente. “I loro sogni risuonano nel silenzio” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tre giovanidi 13, 17 e 21sonosulla-Melfi tornando dalla partita di calcio-Foggia. Indagini in corso. Avevano tredici, diciassette e ventun’i tre giovanirimasti vittime di unavvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 13 ottobre, sulla-Melfi. Stavano tornando a casa dopo la partita del Foggia con il. Tragicostradale sulla-Melfi,tre giovanissimidi 13, 17 e 21(Ansa Foto) – notizie.comI tre ragazzi viaggiavano a bordo di un monovolume che si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. Le cause dell’sono ancora da accertare. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un pullman di. Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - Tra loro […]. La tragedia sulla strada per Melfi. Due delle vittime erano minorenni Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. (Sbircialanotizia.it)

Drammatico incidente dopo Potenza-Foggia : autobus si ribalta - morti 3 giovanissimi tifosi - L’incidente mortale sulla Potenza-Melfi Domenica 13 ottobre un gruppo di tifosi del Foggia era andato a vedere il match della squadra foggiana contro il Potenza e stava facendo ritorno a casa. L’autobus sul quale viaggiavano, sulla Potenza-Melfi purtroppo già teatro di altri incidenti mortali, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est sarebbe finito fuori strada vicino ad una curva, ... (Dayitalianews.com)

Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia di ritorno da una trasferta - Tre tifosi della squadra di calcio del Foggia sono morti nella tarda serata di ieri, di ritorno dalla trasferta a Potenza (valida per il campionato di Serie C): le vittime sono un 13enne, un 17enne e un 21enne. La città tutta si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”, ha fatto sapere la prima cittadina. (Lapresse.it)