Pene ridotte per gli uomini di Messina Denaro: c’è chi torna libera per la scadenza dei termini (Di lunedì 14 ottobre 2024) A settembre è toccato a Leonardo Ciaccio, uno degli uomini più vicini a Matteo Messina Denaro, tornato in libertà per buona condotta. Ora, come rivelato da Repubblica, anche altri fedelissimi del boss di Castelvetrano torneranno in libertà e godranno di Pene ridotte. Questo perché la corte d’appello di Palermo era chiamata a rivedere le Pene per i gregari di Messina Denaro. Venuta meno l’aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, quindi, molte Pene sono state ridotte. Le condanne rimodulate Il quotidiano parla innanzitutto di Nicola Accardo, boss di Partanna detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni e difeso dall’avvocato Gianni Caracci. Poi c’è Calogero Guarino, difeso dall’avvocato Enrico Tignini, passato da 11 a 8 anni. E così anche Giuseppe Tilotta, da 11 anni e 4 mesi a 8 anni, e Vincenzo La Cascia sceso a 9 anni e 8 mesi. Lettera43.it - Pene ridotte per gli uomini di Messina Denaro: c’è chi torna libera per la scadenza dei termini Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A settembre è toccato a Leonardo Ciaccio, uno deglipiù vicini a Matteoto in libertà per buona condotta. Ora, come rivelato da Repubblica, anche altri fedelissimi del boss di Castelvetrano torneranno in libertà e godranno di. Questo perché la corte d’appello di Palermo era chiamata a rivedere leper i gregari di. Venuta meno l’aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, quindi, moltesono state. Le condanne rimodulate Il quotidiano parla innanzitutto di Nicola Accardo, boss di Partanna detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni e difeso dall’avvocato Gianni Caracci. Poi c’è Calogero Guarino, difeso dall’avvocato Enrico Tignini, passato da 11 a 8 anni. E così anche Giuseppe Tilotta, da 11 anni e 4 mesi a 8 anni, e Vincenzo La Cascia sceso a 9 anni e 8 mesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli uomini di Messina Denaro liberi per scadenza dei termini - Era la prova che il boss era ancora vivo e continuava a fare affari coi suoi uomini, gli stessi che oggi sono stati scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare. “Dice che era in Calabria ed è tornato. Gli ‘sconti’ che ne sono seguiti hanno riaperto le porte del carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare per Nicola Accardo boss di Partanna detenuto al 41 bis, Vincenzo La ... (Quotidiano.net)

Pene ridotte e scarcerazioni per scadenza dei termini : liberi uomini di Messina Denaro - Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro. (Imolaoggi.it)

Scadono termini custodia - liberi uomini di Messina Denaro - Lo ha deciso la corte d'appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di boss e gregari trapanesi. Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo ... (Quotidiano.net)