Parthenope, Sorrentino: “Un film sulla bellezza degli anni che passano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paolo Sorrentino, ospite di Che tempo che fa, racconta Parthenope, ultimo film del regista premio Oscar dopo il successo delle anteprime. “Parthenope è un film sulla lunghezza e sull’ampiezza della vita, in cui il colpo di scena è la vita stessa. È un film sulla bellezza degli anni che passano senza avere rimpianti, nostalgia, malinconia, 2anews.it - Parthenope, Sorrentino: “Un film sulla bellezza degli anni che passano” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paolo, ospite di Che tempo che fa, racconta, ultimodel regista premio Oscar dopo il successo delle anteprime. “è unlunghezza e sull’ampiezza della vita, in cui il colpo di scena è la vita stessa. È unchesenza avere rimpianti, nostalgia, malinconia,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il momento dei grandi film : da Joker a Parthenope - Più che un sequel sembra un ipertrofico demo del grande film che avrebbe potuto essere. Il suo Venerdì in realtà sarà una volpe che le insegnerà le leggi del bosco, ma un piccolo di oca che nascerà davanti ai suoi occhi d’acciaio la renderà responsabile del nuovo arrivato pennuto. Come una mamma. Grande film perché costato 200 milioni di dollari, ma pure per la sua pesante eredità dal primo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Parthenope : il trailer del film scritto e diretto da Paolo Sorrentino in sala dal 24 ottobre - Le musiche originali sono di Lele Marchitelli e la canzone originale “E si’ arrivata pure tu” è di Valerio Piccolo. Douglas Urbanski è il produttore esecutivo. Il film è interpretato da (in ordine alfabetico): Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa ... (Nerdpool.it)

Parthenope : il nuovo trailer del film di Sorrentino è ricco di poesia e rimpianti - La decima pellicola di Sorrentino vanta una co-produzione italo-francese e un cast stellare, con Celeste Della Porta e Stefania Sandrelli nel ruolo condiviso della protagonista (la prima ne rappresenta la versione giovane, la seconda, quella adulta). Il lungometraggio prodotto da PiperFilm, che debutterà in sala il 24 ottobre del 2024, è già salito alla ribalta in occasione delle anteprime ... (Screenworld.it)