Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 1° gennaio 2025 sono in arrivo Novità per il contribuenti Forfettari in tema di fattura semplificata. La legge italiana è pronta a uniformarsi alle norme europee che ne regolano la materia. In dettaglio, a seguito del recepimento delle direttive UE sull'IVA, si dirà addio al tetto massimo dei 400 euro per l'emissione di fattura semplificata (solo ed esclusivamente a beneficio di soggetti in regime Forfettario). Non ci saranno più limiti a riguardo quindi. Lo schema di regolamento approvato dal governo è oggi in Parlamento, ha già ottenuto semaforo verde dalle commissioni ed è in attesa di essere recepito dalle aule parlamentari. Capiamo meglio cosa cambia.

