Non smette di avvicinarsi alla ex coniuge: finisce agli arresti domiciliari (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno tratto in arresto un 47enne accusato di ripetute violazioni del divieto di avvicinamento impostogli nei confronti della ex coniuge. L’Autorità Giudiziaria era già intervenuta nel recente passato imponendo all’uomo il divieto di avvicinamento alla Pisatoday.it - Non smette di avvicinarsi alla ex coniuge: finisce agli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno tratto in arresto un 47enne accusato di ripetute violazioni del divieto di avvicinamento impostogli nei confronti della ex. L’Autorità Giudiziaria era già intervenuta nel recente passato imponendo all’uomo il divieto di avvicinamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Come richiedere le detrazioni per i mutui nel modello 730 - La normativa tributaria ammette la detrazione del mutuo abitazione principale nel 730 per una parte degli interessi versati alla banca ... (investireoggi.it)

Zampa di gallina nella cassetta delle lettere: coppia della Valceresio truffata dal finto avvocato - I coniugi cercano giustizia per dispute di vicinato ma finiscono nella rete di un millantatore che spilla loro oltre 5mila euro. L’uomo condannato a 9 mesi per truffa e assolto per esercizio abusivo d ... (varesenews.it)

Chi deve lasciare la casa in caso di separazione? - Chi deve lasciare la casa in caso di separazione? Come funziona l’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale. (laleggepertutti.it)