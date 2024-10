Lanotiziagiornale.it - “Non siamo un’associazione a delinquere”: De Luca bombarda il Pd

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ancora allo scontro aperto tra Vincenzo Deed Elly Schlein. Il governatore della Campania, noto per la sua verve polemica e la sua capacità di polarizzare l’opinione pubblica, ha lanciato l’ennesima sfida alla segretaria del Partito Democratico. Il casus belli questa volta è il commissariamento del Pd campano, una decisione che Deconsidera un affronto personale e un tentativo di minare la sua autorità sul territorio. “In Campania il Partito democratico è commissariato da due anni perché nell’ultimo congresso il 70% non ha appoggiato la mozione di Schlein. Non accade neanche nella Corea del Nord”, tuona il governatore. Lo scontro sul commissariamento: “Neanche in Corea del Nord” Ma Denon si ferma qui.