Non è vero che un uomo è stato assolto dall’accusa di atti osceni in luogo pubblico «perché era domenica» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 25 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui una donna legge ad alta voce il titolo di un articolo di giornale, riportato in sovraimpressione: “Si masturbò sul pullman, assolto perché era domenica”. La notizia è presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Andiamo con ordine Il fatto risale alla mattina di domenica 16 marzo 2018, sulla corriera delle 7.45 che viaggiava tra Canazei e Trento. L’uomo, un 38enne di origine nigeriana che viveva e lavorava in Val di Fassa con regolare permesso di soggiorno, era stato scoperto a masturbarsi sul pullman ed era stato filmato da alcuni passeggeri. Rintracciato subito dai carabinieri, all’epoca dei fatti, l’uomo si era dichiarato colpevole. Facta.news - Non è vero che un uomo è stato assolto dall’accusa di atti osceni in luogo pubblico «perché era domenica» Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 25 agosto 2024 èpubblicato su TikTok un video in cui una donna legge ad alta voce il titolo di un articolo di giornale, riportato in sovraimpressione: “Si masturbò sul pullman,era”. La notizia è presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Andiamo con ordine Il fatto risale alla mna di16 marzo 2018, sulla corriera delle 7.45 che viaggiava tra Canazei e Trento. L’, un 38enne di origine nigeriana che viveva e lavorava in Val di Fassa con regolare permesso di soggiorno, erascoperto a masturbarsi sul pullman ed erafilmato da alcuni passeggeri. Rintracciato subito dai carabinieri, all’epoca dei f, l’si era dichiarato colpevole.

