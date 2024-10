Quifinanza.it - Nel rogito per comprare casa niente più obbligo di indicare le provvigioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cambiano le regole per i rogiti immobiliari. Con le novità introdotte nel Ddl Lavoro, attualmente in discussione al Senato dopo l’approvazione alla Camera, presto non sarà più obbligatoriol’importo delleversate all’agente immobiliare durante l’acquisto o la vendita di una. Sarà sufficiente riportare il numero della fattura e confermare che l’importo pagato corrisponde a quello indicato nel documento. Si elimina così una norma inserita nel decreto legge n. 223/2006, noto come “lenzuolata” di liberalizzazioni dell’ex ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani. Come è adesso la regola Attualmente, la normativa vigente richiede che, al momento della vendita di un immobile, entrambe le parti coinvolte dichiarino se hanno fatto ricorso a un mediatore.