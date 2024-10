Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore: “Abbiamo avuto paura” (Di lunedì 14 ottobre 2024) A raccontare una situazione che sta diventando drammatica ci ha pensato il capitano ed ex Serie A Troost-Ekong Golssip.it - Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore: “Abbiamo avuto paura” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A raccontare una situazione che sta diventando drammatica ci ha pensato il capitano ed ex Serie A Troost-Ekong

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore : “Abbiamo avuto paura” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – La nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. (Webmagazine24.it)

Osimhen difende i compagni : “Sono deluso - è davvero disumano” : cosa è successo alla Nazionale nigeriana -  Sono momenti molto concitati per la Nazionale nigeriana. Rimaniamo uniti, più forti che mai”. Chiedo alla CAF e alle altre autorità calcistiche di intervenire, perché i miei compagni di squadra e i funzionari sono ancora bloccati all’interno della struttura. Quest’ultimo, non ha offerto i servizi normalmente previsti come acqua o cibo. (Spazionapoli.it)

Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore : “Abbiamo avuto paura” - (Adnkronos) – La nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si […]. (Periodicodaily.com)