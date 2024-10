Quotidiano.net - Mogol: “I miei versi per il Papa. A 88 anni un inno alla vita”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Io ho ottantottoe me ne sento addosso la metà, quarantaquattro. Sto bene, per fortuna. Ma mi preparo serenamente a morire. Infatti, ho appena scritto un libro nuovo, dal titolo suggestivo ”. Sentiamo. “Si intitola ‘La rinascita’, si trova su Amazon a 15 euro ed è un po’ il mio ultimo”. Giulio Rapetti, meglio noto come, è un simbolo della cultura popolare italiana. I suoiper le canzoni di Lucio Battisti (e non solo, eh!) appartengono all’immaginario collettivo. Ma l’uomo non è riconducibiledimensione esclusiva della Hit Parade. Gli si farebbe un torto, anche se per aver scritto “Emozioni” merita di andare dritto dritto in Paradiso, sissignore. “Ho sempre avuto un fortissimo sentimento religioso – racconta l’autore di ‘Mi ritorni in mente’ – Ho un debito di gratitudine con Dio, che è stato molto generoso con me.