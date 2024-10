Meteo Napoli, oggi giornata serena: le previsioni per l’inizio della settimana (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento, con una temperatura di 18°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 17°C. Venti assenti da Nord 2anews.it - Meteo Napoli, oggi giornata serena: le previsioni per l’inizio della settimana Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo le ultime, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento, con una temperatura di 18°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazionestazioneCapodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 17°C. Venti assenti da Nord

Meteo Napoli - poco nuvoloso nel weekend : le previsioni fino a lunedì 13 ottobre - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità innocua, con una temperatura di 18°C. it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 17°C. (2anews.it)

Meteo Napoli - oggi nubi sparse : le previsioni fino a domenica 13 ottobre - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 20°C. it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 20°C. (2anews.it)

Allerta meteo su Napoli : le chiusure previste in città per 24 ore - A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 15. 00 di martedì 8 ottobre fino alle ore 15. . 00 di mercoledì 9 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che saranno chiusi, per tutta la durata. (Napolitoday.it)