Matera chiede il trasferimento in Puglia | cosa succede

La città dei Sassi chiede il trasferimento: non è uno scherzo, bensì una proposta che riguarda Matera che vuole "spostarsi" in Puglia. Per il trasferimento, alla segreteria del Comune, è arrivata da parte degli ex senatori Tito Di Maggio e Corrado Danzi, la richiesta di indizione del referendum per decidere sullo "spostamento" della città.

