Mamme a scuola con il volto coperto dal niqab. Divampa la polemica a Monza: "Chi ci dice chi ci sia davvero sotto quelle tuniche?". La proposta: "Maestra o bidella controlli il viso della persona" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla scuola primaria "Iqbal Masih" di Monza, nota per l'alta concentrazione di alunni di fede islamica, è emersa una controversia riguardante le Mamme che si presentano a scuola indossando il niqab, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. La questione, già sollevata l'anno scorso, ha assunto maggiore rilevanza con l'inizio del nuovo anno scolastico.

