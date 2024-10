Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: il qualificato svizzero come primo ostacolo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Marc Andrea. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato dillo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato all’esordio Dusan Lajovic. In caso di vittoria ci sarebbe poi Casper Ruud, in disperata ricerca di punti per un posto alle Finals. La “tripletta”-Vienna-Parigi sarà molto importante per la conclusione dell’anno di, che non era certo partito alla grande, ma che il torinese ha saputo raddrizzare.