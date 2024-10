Quotidiano.net - Lidl Italia propone formazione duale a 220 studenti

(Di lunedì 14 ottobre 2024)rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni e avvia la terza edizione del percorso di2 your career’, in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio italo-germanica. Alla luce dell’apprezzamento ottenuto dalle scorse edizioni, il progetto si amplia accogliendo complessivamente più di 220ndo un nuovo indirizzo nel campo della logistica in collaborazione con Its Academy Last di Verona, che permetterà a 26 giovani di acquisire il ruolo di collaboratore specializzato logistica. Confermato anche il percorso nelle vendite che offrirà l’opportunità a 197 apprendisti di diventare assistant store manager nel corso di due anni, frequentando le lezioni teoriche in uno dei 7 istituti tecnici aderenti dislocati su tutto il territorio nazionale.