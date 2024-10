Letizia di Spagna regala lezioni di stile in rosso (con sorpresa) (Di lunedì 14 ottobre 2024) In molti stanno già facendo il countdown verso il Natale, e Natale significa prima di tutto «rosso». C'è una royal che più di altre è fedele alle sfumature di questo colore: Letizia di Spagna, regina in red. Così, anche per il National Day, ha deliziato i suoi fan indossando un completo scarlatto dalla testa ai piedi Vanityfair.it - Letizia di Spagna regala lezioni di stile in rosso (con sorpresa) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In molti stanno già facendo il countdown verso il Natale, e Natale significa prima di tutto «». C'è una royal che più di altre è fedele alle sfumature di questo colore:di, regina in red. Così, anche per il National Day, ha deliziato i suoi fan indossando un completo scarlatto dalla testa ai piedi

Letizia di Spagna osa (sotto la pioggia) con l’abito rosso vibrante e dettaglio a sorpresa - Per lei, il look è in divisa: il suo percorso da futura Regina è iniziato. Leonor di Spagna in uniforme Oltre alla pioggia battente e al look di Letizia di Spagna, un’altra delle grandi protagoniste della Festa Nazionale è stata certamente Leonor, la Principessa delle Asturie, che ha indossato l’uniforme di gala della Marina. (Dilei.it)

Letizia di Spagna - la notte da Regina con l’abito bianco traforato - Letizia, madrina della cultura spagnola L’evento madrileno a cui ha preso parte Letizia ha per lei un valore molto speciale: i National Culture Media Awards hanno infatti l’obiettivo di promuovere le attività culturali, e di premiare i lavoratori del settore. Infine il make-up, nelle tonalità del marrone e del rosa per conferire un tocco più fresco e giovanile all’ensemble. (Dilei.it)

A quadri come Letizia di Spagna - a maxi pieghe come Beatrice Borromeo. I look delle regine di stile dimostrano che l'eleganza sta nel mezzo - Parecchio lontana dal trono, ma vicinissima alle tendenze. Compra ora su Gucci. Uno dei capi autunnali per eccellenza, tra i più popolari nei guardaroba blasonati di Principesse, Duchesse, Regine e star di alto lignaggio. . Leggi anche › Il look del giorno, con la gonna plissettata must have di settembre ... (Iodonna.it)