L’allarme di Anmil | Da inizio anno oltre 9mila infortuni E’ una piaga sociale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È unaprofonda. Unache non smette di sanguinare. Sononovemila – precisamente 9.525 – glitotali denunciati sul territorio di Modena fra gennaio e agosto di quest’. Numeri di poco inferiori se paragonati ai dati dello stesso periodo dell’precedente, il 2023, quando erano 9.740. Otto, invece, glimortali registrati in soli otto mesi, uno in meno rispetto all’precedente. È il triste scenario che emerge dai dati Inail, elaborati da(Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) ieri mattina, in occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Dati che disegnano un quadro a tinte fosche, e che mettono nero su bianco uno scenario su cui risulta sempre più necessario mantenere i riflettori accesi.