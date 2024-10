La Dacia Bigster, che è la prima Dacia grande, si prepara a cambiare le regole del mercato dei Suv (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Dacia Bigster si prepara a cambiare la storia del marchio romeno (di proprietà del Gruppo Renault) e anche a riscrivere le regole del segmento dei Suv di medie dimensioni. Se fino a oggi Dacia si è proposto come marchio affidabile e dal rapporto qualità/prezzo imbattibile, ma solo nel settore delle auto compatte, con la Bigster si affaccia per la prima volta tra i grandi. Grandi novità a prezzi mai visti La nuova arrivata, infatti, è lunga 4,57 metri ed è in grado di ospitare comodamente cinque persone con molti bagagli al seguito, visto che il volume utile nel vano posteriore - il portellone elettrico è di serie - è di 667 litri. Ma, contrariamente alle sue concorrenti principali che viaggiano tra i 35.000 e i 40.000 euro, potrà contare su un prezzo di attacco inferiore ai 25.000 euro. Gqitalia.it - La Dacia Bigster, che è la prima Dacia grande, si prepara a cambiare le regole del mercato dei Suv Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasila storia del marchio romeno (di proprietà del Gruppo Renault) e anche a riscrivere ledel segmento dei Suv di medie dimensioni. Se fino a oggisi è proposto come marchio affidabile e dal rapporto qualità/prezzo imbattibile, ma solo nel settore delle auto compatte, con lasi affaccia per lavolta tra i grandi. Grandi novità a prezzi mai visti La nuova arrivata, infatti, è lunga 4,57 metri ed è in grado di ospitare comodamente cinque persone con molti bagagli al seguito, visto che il volume utile nel vano posteriore - il portellone elettrico è di serie - è di 667 litri. Ma, contrariamente alle sue concorrenti principali che viaggiano tra i 35.000 e i 40.000 euro, potrà contare su un prezzo di attacco inferiore ai 25.000 euro.

Con nuovo Bigster Dacia lancia la sfida nel segmento C Suv - Il nuovo Suv Duster è appena arrivato sulla strada ed ecco che Dacia rilancia nel segmento dei Suv svelando la veste definitiva di Bigster, uno sport utility di segmento C, in arrivo nella primavera 2025, che è destinato a portare una importante rivoluzione in questo settore proponendo un’auto... (Perugiatoday.it)

Dacia Bigster 2025 : la rivoluzione del segmento SUV accessibile - Nonostante le dimensioni, Dacia punta a mantenere un prezzo abbordabile, posizionandosi come una scelta appetibile per chi cerca un SUV senza dover spendere cifre esorbitanti. Anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali, le prime indiscrezioni indicano che il SUV sarà posizionato in una fascia di prezzo molto competitiva, inferiore rispetto a molti altri SUV di dimensioni simili. (Velvetmag.it)

Dacia Bigster debutta segmento dei Suv medi. Il prezzo? Meno di 25 mila euro – FOTO - Infine, per quanto riguarda la sicurezza, la Bigster rispetta i requisiti dell’ultima norma europea sulla sicurezza GSR2 e comprende di serie, in tutti gli allestimenti: frenata automatica di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di eccesso di velocità, assistenza al parcheggio posteriore, stop d’emergenza, avviso ... (Ilfattoquotidiano.it)