Italia-Israele, formazioni ufficiali: la scelta di Spalletti sui 3 dell'Inter (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Israele, in campo alle 20.45 nel match valido per la quarta partita di Nations League. Diramate le formazioni ufficiali. Curiosità su Spalletti e i tre dell'Inter. LA SFIDA – Italia-Israele è in programma tra poco alle ore 20:45. Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio per 2-2 giovedì, puntano nuovamente al successo per salire in classifica a quota 10 punti e confermare il proprio primato. Ad inseguire c'è la Francia di Didier Deschamps e dell'Interista Marcus Thuram, seconda a sei punti. Quindi, sarà molto importante stasera trovare i tre punti. Spalletti cambia qualcosina rispetto alla partita pareggiata contro il Belgio giovedì all'Olimpico. Quanto ai tre giocatori dell'Inter convocati, arriva la decisione nei confronti di Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

L’Italia contro Israele per il primo posto in Nations League : orario e formazioni della partita - Sulla linea difensiva conferme per Calafiori e Di Lorenzo, mentre Buongiorno potrebbe prendere il posto di Bastoni al centro. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, maturato all’Olimpico di Roma dopo l’espulsione di Lorenzo Pellegrini, gli Azzurri sono ancora primi nel Gruppo A2 con sette punti, uno in più della Francia e tre in più dei Diavoli Rossi. (Lettera43.it)

Formazioni ufficiali Italia-Israele : Nations League 2024/2025 - . Le formazioni ufficiali Italia: in attesa Israele: in attesa The post Formazioni ufficiali Italia-Israele: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Italia-Israele, match della fase a gironi di Nations League 2024/2025. La nazionale azzurra cerca i tre punti ad Udine nella partita in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 14 ottobre. (Sportface.it)

Italia-Israele si gioca in un clima di tensione : orario - dove vederla in tv e probabili formazioni - Per chi preferisce una telecronaca in inglese, è disponibile su UEFA TV? Le probabili formazioni Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori;. La partita tra Italia e Israele per la Nations League si terrà oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. (Gazzettadelsud.it)