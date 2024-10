Italia-Israele, blindato lo stadio di Udine: controlli in modalità anti-terrorismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Allerta massima per Italia-Israele, match di Nations League in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Fin dalle 17.30, ogni veicolo o persona che si avvicina all’impianto viene sottoposto a controlli molto stringenti da parte della polizia, che dispone anche di mezzi blindati. Per tutti i veicoli che varcano la zona rossa, vengono effettuati dei controlli in modalità anti-terrorismo, con tanto di perquisizione di vani, zaini, borse e oggetti personali. Oltre al personale di servizio dello stadio, per l’occasione sono stati ingaggiati circa 500 steward. A riportarlo è l’Ansa. Italia-Israele, blindato lo stadio di Udine: controlli in modalità anti-terrorismo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Allerta massima per, match di Nations League in programma al Bluenergy Stadium di. Fin dalle 17.30, ogni veicolo o persona che si avvicina all’impianto viene sottoposto amolto stringenti da parte della polizia, che dispone anche di mezzi blindati. Per tutti i veicoli che varcano la zona rossa, vengono effettuati deiin, con tanto di perquisizione di vani, zaini, borse e oggetti personali. Oltre al personale di servizio dello, per l’occasione sono stati ingaggiati circa 500 steward. A riportarlo è l’Ansa.lodiinSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nazionale – Corteo di protesta a Udine contro la partita Italia-Israele - Fuori Israele dalla Fifa”. Tra gli slogan più ricorrenti durante la protesta figurano “un unico obiettivo, boicottare Israele” e “Fifa ban Israel”, chiaro richiamo a una richiesta di esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. L’obiettivo principale della mobilitazione è quello di denunciare il ruolo di Israele nelle competizioni sportive internazionali, considerato dai manifestanti ... (Terzotemponapoli.com)

Italia Israele - Spalletti : «Vicinanza ai militari - se si parla di pace vale per tutti» - La sfida di Udine tra Italia-Israele porta anche diverse riflessioni da parte dei protagonisti. Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato prima dell’inizio del match contro Israele in Nations League Una partita molto delicata quella di stasera, sia per quanto si vedrà in campo sia ovviamente per gli argomenti che vanno oltre lo sport. (Calcionews24.com)

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Sotto lo sguardo vigile di 420 steward, che avranno il compito di monitorare attentamente (con scan e perquisizioni) gli zaini e le borse dei tifosi. Fin dalla stazione agenti in divisa e in borghese controllano documenti e tengono sotto osservazione i viaggiatori. È la triste realtà della sfida di Nations League tra Italia e Israele, in campo alle 20. (Open.online)