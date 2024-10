Italia a gonfie vele, ma c’è un problema difensivo: ha subito gol nelle ultime otto partite (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ un’Italia che va a gonfie vele: quattro partite di Nations League, tre vittorie e un pareggio, con i quarti di finale molto vicini, lo status di testa di serie per le qualificazioni ai Mondiali anche quello a un passo, un gioco che funziona e tanti interpreti diversi all’opera. Tra le tante note positive della rifondazione post Europeo, però, c’è un dato che se non si può definire preoccupante, è pur sempre da attenzionare da vicino. Stiamo parlando dei gol subiti da questa Nazionale, almeno uno in ciascuna delle ultime otto partite, guardacaso proprio dall’inizio di Euro 2024 in Germania. Abbiamo preso gol contro tutti i tipi di avversarie: dall’Albania e due volte Israele, a Croazia, Francia e Belgio, passando per Spagna e Svizzera contro cui non abbiamo nemmeno segnato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ un’che va a: quattrodi Nations League, tre vittorie e un pareggio, con i quarti di finale molto vicini, lo status di testa di serie per le qualificazioni ai Mondiali anche quello a un passo, un gioco che funziona e tanti interpreti diversi all’opera. Tra le tante note positive della rifondazione post Europeo, però, c’è un dato che se non si può definire preoccupante, è pur sempre da attenzionare da vicino. Stiamo parlando dei gol subiti da questa Nazionale, almeno uno in ciascuna delle, guardacaso proprio dall’inizio di Euro 2024 in Germania. Abbiamo preso gol contro tutti i tipi di avversarie: dall’Albania e due volte Israele, a Croazia, Francia e Belgio, passando per Spagna e Svizzera contro cui non abbiamo nemmeno segnato.

