Lettera43.it - Israele, dagli Usa arriva il sistema antimissile Thaad ma fanno paura i droni di Hezbollah

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In attesa di capire se, quando e dove colpirà l’Iran,si cautela e in suo soccorsol’alleato americano, uno dei pochi in Occidente a essere rimasto al fianco di Tel Aviv dopo l’attacco dell’Idf alle basi Unifil con cui è stato calpestato il diritto internazionale. «Per contribuire a rafforzare le difese aeree israeliane dopo gli attacchi senza precedenti dell’Iran il 13 aprile e di nuovo il primo ottobre», ha fatto sapere il Pentagono, è in arrivoStati Uniti una batteria deldi difesaTerminal High Altitude Area Defense () che potrebbe risultare utile in caso di nuovi lanci dalla Repubblica islamica. Va però detto che l’ultimo attacco iraniano è stato quasi totalmente neutralizzato dalIron Dome.