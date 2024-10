INSME 20esimo anniversario con evento Unlocking Sustainable Finance for SMEs

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – La Rete Internazionale per le PMI () ha celebrato il 14 ottobre il suo 20°con un conferenza sull’impatto della Finanza Sostenibile sulle piccole e medie imprese (PMI). La celebrazione si è svolta in collaborazione con CONFAPI e Unioncamere, nella sede di quest’ultima a Roma. L’è un’associazione a carattere internazionale impegnata, dalla sua fondazione nel 2004, nella promozione di politiche e programmi per la piccola e media impresa e lavora sotto gli auspici dell’OCSE. L’è stata l’occasione per discutere con i membri e partner dell’associazione – oltre 60 da più di 30 paesi nel mondo – l’integrazione dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle PMI e del ruolo della finanza sostenibile nel favorire la transizione delle PMI verso pratiche più sostenibili.