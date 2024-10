In manovra contributo dalle banche e tagli ai ministeri (Di lunedì 14 ottobre 2024) In manovra ci sarà un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il Dpb e anche il disegno di legge di bilancio. Contestualmente arriverà anche un decreto legge collegato funzionale alle coperture della manovra. Quotidiano.net - In manovra contributo dalle banche e tagli ai ministeri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inci sarà undellelineari per iche saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Lo si apprende da alcune fonti qualificate del governo alla vigilia del consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il Dpb e anche il disegno di legge di bilancio. Contestualmente arriverà anche un decreto legge collegato funzionale alle coperture della

