Il ruolo del Digital Twin per le nuove fabbriche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel contesto dell'Industria 4.0 si parla spesso di "Digital Twin" o gemello Digitale, ma di cosa si tratta esattamente? Con questo termine si indica, sostanzialmente, l'omologo Digitale di un prodotto fisico o processo o oggetto. Una replica virtuale di qualcosa che è realmente tangibile

Più costi che benefici : il ruolo del digitale nella crisi della “corrispondenza” - E anche il pagamento dei bollettini non è più una delle attività principali in quegli stessi uffici. Altrimenti il costo del lavoro non scenderebbe. «Noi siamo strutturalmente sotto compensati da 10 anni per i servizi che facciamo: l’azienda ha una percentuale ormai ampiamente inferiore al 10% di attività negli uffici dovuti al servizio universale, ormai stiamo andando verso il 5%». (Giornalettismo.com)

L’evoluzione del fandom nell’era digitale : da consumatori a creator ed il ruolo di un magazine come MondoUomo.it. - it. YouTube, attraverso Think With Google, ha recentemente pubblicato un report di grande interesse intitolato YouTube Culture & Trend Report, focalizzato sull’evoluzione del fandom digitale. first appeared on MondoUomo. Il documento esplora in particolare le opportunità che questa trasformazione offre ai brand e ai professionisti del marketing, fornendo [. (Mondouomo.it)

Dall’Analogico al Digitale : L’Evoluzione dell’Intrattenimento per Adulti e il Ruolo del Servizio 899 - L’emergere delle comunità online e il futuro della telefonia erotica Parallelamente all’evoluzione tecnologica, si è assistito all’emergere di comunità online che hanno cambiato ulteriormente il modo in cui le persone interagiscono con l’intrattenimento per adulti. Dunque, la possibilità di esplorare le proprie fantasie in un ambiente sicuro e controllato è, sicuramente, uno dei motivi per cui ... (Laprimapagina.it)