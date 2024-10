Lanazione.it - Il falegname di Firenze che era Arsenio Lupin. Ha fatto sparire centinaia di opere d’arte dalle dimore di lusso

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato 695d'arte rubate in case private, per un valore di oltre 3 milioni, nell'ambito di accertamenti svolti nel corso di tre anni, in collaborazione anche con l'Fbi. Tra i beni ritrovati quattro piatti in ceramica della Manifattura Ginori realizzate in esclusiva per la Presidenza della Repubblica, un piatto della dinastia Ming tardo periodo Kangxi di fine XVII sec, un dipinto di Giovanniri e il libro De Honesta Disciplina con firma autografa di Giorgio Vasari. L'operazione è stata illustrata da Claudio Mauri, comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di, prima della restituzione delleai proprietari.