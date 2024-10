Il comune dove verranno posizionate le colonnine di ricarica superveloci per le auto elettriche (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Brianza in arrivo nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche, alcune saranno superveloci.L'importante intervento verrà realizzato a Meda, nel parcheggio di via Gagarin . La giunta ha deliberato il protocollo di intesa con Ewiva - la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen Monzatoday.it - Il comune dove verranno posizionate le colonnine di ricarica superveloci per le auto elettriche Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Brianza in arrivo nuoveper ladelle, alcune saranno.L'importante intervento verrà realizzato a Meda, nel parcheggio di via Gagarin . La giunta ha deliberato il protocollo di intesa con Ewiva - la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen

In arrivo a Chioggia 16 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - . Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday. A gestirle saranno tre operatori del settore, che le avranno in carico totalmente anche sul fronte della manutenzione. . A Chioggia saranno installate 16 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in altrettanti luoghi della città. (Veneziatoday.it)

Regione Lazio / Al via il bando per le colonnine di ricarica elettriche rivolto ai Comuni - “Si tratta […] L'articolo Regione Lazio / Al via il bando per le colonnine di ricarica elettriche rivolto ai Comuni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. REGIONE LAZIO – È partito il nuovo bando della Regione Lazio volto a migliorare la qualità dell’aria e a favorire la transizione energetica: contributi a fondo perduto, in totale un milione di euro, diretti ai comuni del Lazio – ... (Temporeale.info)

Regione Lazio - via al bando da un milione di euro per le colonnine di ricarica elettrica - Un milione di euro per i Comuni del Lazio per installare nuove colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. È quanto è stato stanziato da un bando della Regione Lazio teso a migliorare la qualità dell’aria e la transizione energetica. Sono previsti contributi fino a 60 mila euro a fondo perduto... (Romatoday.it)