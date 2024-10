Quotidiano.net - I mercati anticipano. Razionali o esagerati?

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Davide Biocchi Le Borsetutto. È un vecchio adagio deifinanziari, che invita a chiedersi: lo fanno in modo razionale o esagerato? Guardiamo l’esempio recente della Cina. Dopo un lungo periodo di rallentamento economico, che si è accompagnato a una Borsa depressa, la notizia di stimoli fiscali adottati dal governo cinese ha innescato un boom di mercato. È stato come stappare una bottiglia di champagne dopo averla a lungo agitata: +28% in pochi giorni. Per osmosi, sono salite anche materie prime come rame e argento, perché sono viste come essenziali per la ripresa industriale, insieme ai titoli europei legati al lusso, precedentemente penalizzati. L’idea era che una ripresa cinese avrebbe comportato una maggiore domanda di risorse e un ritorno ai consumi più voluttuari, come il lusso.