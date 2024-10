Grande Fratello, Shaila riesce a non farsi censurare: ecco la confessione hot su Javier (Di lunedì 14 ottobre 2024) Shaila Gatta e Javier Martinez sono sempre più vicini: nella casa del Grande Fratello sta succedendo qualcosa i due concorrenti sono sempre più vicini Dall’inizio del suo percorso nel loft di Cinecittà, Shaila è stata spesso criticata per i suoi atteggiamenti provocanti nei confronti dei suoi coinquilini. In merito a questo è stata anche attaccata dall’opinionista Beatrice Luzzi, che si è scagliata contro la gieffina proprio durante una delle prime puntate in diretta del reality. Shaila Gatta, al Grande Fratello, oggi è vicina a Javier Martinez, ma nel corso delle settimane ha avuto modo di conoscere meglio anche Lorenzo Spolverato, che – proprio di recente – è stato attaccato per una bruttissima frase nei confronti di Helena Prestes. Donnapop.it - Grande Fratello, Shaila riesce a non farsi censurare: ecco la confessione hot su Javier Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Gatta eMartinez sono sempre più vicini: nella casa delsta succedendo qualcosa i due concorrenti sono sempre più vicini Dall’inizio del suo percorso nel loft di Cinecittà,è stata spesso criticata per i suoi atteggiamenti provocanti nei confronti dei suoi coinquilini. In merito a questo è stata anche attaccata dall’opinionista Beatrice Luzzi, che si è scagliata contro la gieffina proprio durante una delle prime puntate in diretta del reality.Gatta, al, oggi è vicina aMartinez, ma nel corso delle settimane ha avuto modo di conoscere meglio anche Lorenzo Spolverato, che – proprio di recente – è stato attaccato per una bruttissima frase nei confronti di Helena Prestes.

Grande Fratello - Tommaso Franchi fa un passo indietro con Mariavittoria Minghetti : “Per me sarebbe soltanto una cosa fisica” - Quest’ultima ha quindi chiesto al ragazzo: “Non la vedresti fuori Mariavittoria perché è più grande o perché siete lontani?“. Ma che si liberano? Ho detto al Grande Fratello di mandare una mia coetanea… tommaso: “ho fatto un discorso a mavi dicendo che per me con lei è solo una cosa fisica che è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di farlo… però poi ho detto al gf, se rimango, di mandarmi ... (Isaechia.it)

“Posso uscire serena”. Grande Fratello - l’annuncio davanti a tutta la casa - twitter. Carmen che ieri, durante la cena, ha fatto un annuncio: “Per me è stata una bella settimana- Sono tranquilla perché Enzo, con voi, starà benissimo”. Una storia a lieto fine visto che Carmen, per chi non lo ricordasse, era entrata raccontando di vivere un periodo complicato con Enzo. L'articolo “Posso uscire serena”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - incredibile nella notte. Lui dorme e Shaila si infila nel suo letto : Michael vede ed è costretto a fuggire - com/3HUeqdTwDn— Amanim ? (@amanim2024) October 14, 2024 Mentre Javier si trovava a letto, Shaila lo raggiunto sotto le coperte costringendo Michael Castorino a fuggire in un altro letto. I due, dopo un apparente allontanamento, si sono riavvicinati, e la puntata li vedrà certamente al centro dedicato al loro rapporto. (Caffeinamagazine.it)