Grande fratello, é polemica su Yulia Bruschi e Shaila Gatta: l'attacco all'innominata indigna i fan! (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra le mura della Casa di Grande fratello, Yulia Naomi Bruschi sarebbe protagonista di un nuovo attacco ai danni di Jessica Morlacchi, con la complicità di Shaila Gatta. O almeno questo é il pensiero che una larga compagine dei fan del reality, matura via social sulla base di alcune critiche rilasciate su una inquilina concorrente L'articolo Grande fratello, é polemica su Yulia Bruschi e Shaila Gatta: l'attacco all'innominata indigna i fan! (VIDEO) proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Yulia punge Jessica: "Spiace che un ragazzo di 24 anni non possa viversi la sua esperienza. Non puoi pensare di fare la" Grande fratello 2024 – Jessica Morlacchi al centro di un'accusa choc: "Non si lava"- Esplode la polemica! Grande fratello Anticipazioni, Beatrice abbandona, televoto annullato.

