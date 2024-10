Giorgio Manetti sbotta contro Gianni Sperti: “Quel soggetto, basito dall’arroganza” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha replicato furioso Giorgio Manetti a Gianni Sperti dopo che l'opinionista lo ha citato nella puntata di Uomini e donne L'articolo Giorgio Manetti sbotta contro Gianni Sperti: “Quel soggetto, basito dall’arroganza” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Giorgio Manetti sbotta contro Gianni Sperti: “Quel soggetto, basito dall’arroganza” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha replicato furiosodopo che l'opinionista lo ha citato nella puntata di Uomini e donne L'articolo: “” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UeD - Giorgio Manetti svela la verità su Valerio : duro attacco a Gemma e Gianni - A prescindere che un gesto simile venga compiuto da un uomo o da una donna, non dovrebbe mai essere tollerato e giustificato, mentre Gemma è stata addirittura applaudita. A suo avviso, infatti, il comportamento della donna è stato assolutamente vergognoso e riprovevole. A raccontare come stiano le cose è stato anche Manetti in un’intervista per Lollo Magazine. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Valerio È Amico Di Giorgio Manetti - Gemma Lo Manda Via! - Valerio dice che le vuole dimostrare che è leale, ma Gemma è ancora contrariata per il regalo di intimo. Matteo è uscito con Margherita ma lei ha parlato per tutto il tempo di Mario. Gemma lascia la cena e va a dormire presto perché è stanca, in studio dice che è stata una cena non leggera perché c’era un’atmosfera pesante. (Uominiedonnenews.it)

Gemma scopre che Valerio faceva le serate con il suo ex Giorgio Manetti e va su tutte le furie - A Uomini e donne è arrivata una segnalazione da Gianni Sperti secondo cui Valerio faceva le serate don Giorgio, ex di Gemma Galgani L'articolo Gemma scopre che Valerio faceva le serate con il suo ex Giorgio Manetti e va su tutte le furie proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)